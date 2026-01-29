Молочные реки, муниципальные берега

Вчера парламент Ленобласти провел первое заседание в новом году и утвердил закон об избирательных округах, по которому пройдут выборы в парламент региона этой осенью. Кроме него депутаты приняли обращение к председателю федерального правительства Мишустину о защите прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных подрядчиков в ИЖС, а также согласовали отмену областной льготы для школьников начальной школы на получение бесплатного молока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание законодательного собрания Ленинградской области

Фото: Законодательное собрание Ленинградской области Заседание законодательного собрания Ленинградской области

Фото: Законодательное собрание Ленинградской области

Новая схема нарезки избирательных округов предусматривает 25 одномандатных округов. Как уже сообщал ранее Леноблизбирком, прежняя схема принималась 10 лет назад, за это время численность избирателей в регионе увеличилась примерно на 80 тыс. человек, в основном во Всеволожском и Ломоносовском районах. Во Всеволожском районе число округов увеличили с пяти до шести: появился отдельный Муринский округ, при этом сам город Мурино разделили между несколькими округами. В ряде территорий границы корректировали из-за снижения численности избирателей: отдельные поселения присоединили к соседним округам.

В конце прошлого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о подготовке новой нарезки округов, схема которой стала известна сразу после новогодних каникул. Глава региона предупредил, что Ленобласть ждет серьезная муниципальная реформа, которую господин Дрозденко охарактеризовал как «полную вертикализацию с учетом горизонтальной демократии». После проведения выборов в местный парламент и Госдуму в 2026 году губернатор допустил возможность проведения новых муниципальных выборов в 2027–2028 годах.

Рассмотрение и принятие схемы одномандатных округов прошло в парламенте довольно спокойно. Более эмоционально депутаты обсудили поправку в Социальный кодекс Ленобласти, по которой ученикам младших классах в областных школах перестанут выдавать по 200 мл молока в день бесплатно. Лидер фракции КПРФ Иван Апостолевский обратил внимание коллег, что данным законопроектом парламент не просто меняет правила организации питания школьников, а отменяет областную льготу на предоставление бесплатного молока, которая была в регионе на протяжении долгих лет. «Депутаты должны понимать, что мы сейчас голосуем именно за это»,— поделился опасениями коммунист и заявил, что его фракция законопроект не поддержит.

Сторонники инициативы заявили, что глубоко изучили вопрос потребления упомянутого напитка в школах и пришли к выводу, что младшеклассники неохотно пьют его, отдавая предпочтение йогуртам. «35 лет я наблюдаю за этим процессом... Замена молока на кисломолочные продукты — йогурты — это лучше, чем вылитое молоко в школах… ежедневно в больших объемах»,— высказала мнение Ольга Ковальчук, депутат «Единой России». Товарищ Апостолевский возразил, что необязательно давать детям разливное молоко — можно выдавать напиток в упаковке, чтобы школьники забирали его домой. «Я вот, когда учился в школе, так и делал»,— вспомнил депутат. Однако его доводы не убедили паламентариев: за принятие законопроекта проголосовали 38 депутатов, а спикер парламента Сергей Бебенин вполголоса прокомментировал прения по данному вопросу фразой «Избирательная кампания начинается».

После рассмотрения основной повестки дня парламентарии провели пленарное заседание, на котором они единогласно поддержали проект обращения к председателю правительства РФ Мишустину о защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Инициатива касается жителей региона, заключивших договоры на ИЖС с подрядчиками до вступления в силу федерального закона о возведении частных домов с использованием счетов эскроу (186-ФЗ). В обращении предлагается внести изменения в федеральное законодательство, чтобы наделить органы власти полномочиями по формированию официального реестра таких пострадавших, а также создать механизмы защиты их прав. Областные депутаты предлагают принять меры, аналогичные действующим нормам закона для участников долевого строительства многоквартирных домов, при участии Фонда развития территорий. По информации инициаторов обращения, всего в агломерации насчитывается сегодня более 2,2 тыс. семей, пострадавших при строительства частных домов.

Александра Тен