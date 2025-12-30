Полная вертикализация с учетом горизонтальной демократии

Вчера губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о завершении формирования областного правительства и рассказал о главных задачах, которые он ставит перед обновленной командой. Это предстоящие выборы в областной парламент и Госдуму, кадры и чистая вода. Особое внимание будет уделяться и реформированию системы муниципального управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брифинг губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Ленинградской области Брифинг губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

Фото: пресс-служба правительства и губернатора Ленинградской области

Александр Дрозденко отметил, что в правительстве региона активно реализуется принцип кадрового лифта: «Основной принцип — опора на внутренний кадровый резерв. Большинство назначенцев — это сотрудники, которые выросли внутри системы власти Ленобласти. В правительство также вошли новые лица с опытом государственной службы, боевых действий и работы в реальном секторе экономики».

Из новелл в сформированном правительстве — появление новой должности вице-губернатора по контрольно-надзорной деятельности, которую занял Михаил Ильин, ранее занимавший позицию вице-губернатора по безопасности, и вице-губернатора по внутренней политике. На последнюю должность назначен Константин Патраев. Он с 2002-го по 2012-й работал в администрации Выборгского района и в правительстве Ленобласти, после находился на посту вице-губернатора. С августа 2023 года по август 2025 года господин Патраев принимал участие в СВО, он ветеран боевых действий, награжден государственными наградами.

В сферу ответственности господина Ильина теперь входит, в том числе, полное сопровождение реформы обращения с отходами и жилищного надзора. Также уточнена подчиненность некоторых ведомств: комитет по внешним связям переподчинен вице-губернатору по безопасности, а комитет по молодежной политике — вице-губернатору по внутренней политике.

Кстати, комитет по внешним связям возглавила Анастасия Михальченко, возглавлявшая ранее ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области».

«Внешние связи зашли под систему безопасности, не потому что мы хотим, чтобы их курировал силовик»,— объяснил губернатор. Он отметил успешный опыт госпожи Михальченко в организации внешнеэкономической деятельности, ее профильное образование, полученное на восточном факультете, плюс знание не только восточных, но и европейских иностранных языков.

«Силовик курирует, чтобы внешнеэкономическая деятельность шла в русле государственной политики»,— добавил господин Дрозденко.

Среди председателей комитетов новые назначения получили: Вячеслав Плешаков, возглавивший комитет по жилищному надзору и контролю (подполковник, участник СВО, ветеран боевых действий, участник президентской программы «Время героев»), Марина Григорьева, назначенная председателем комитета по местному самоуправлению и межнациональным отношениям, а также Михаил Соколов — глава комитета по молодежной политике (ранее занимал должность первого заместителя председателя этого же комитета).

Татьяна Гладышева назначена председателем комитета государственного заказа Ленинградской области, Виталий Будников — руководителем комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. Олег Антропов стал председателем комитета по транспорту, Егор Никитенко — главой комитета по строительству, Денис Беляев — председателем комитета ЖКХ, Ольга Мельникова — руководителем комитета по культуре и туризму.

Многие руководители профильных комитетов правительства остались на своих местах, среди них Рамила Агаева, председатель комитета государственного экологического надзора, Игорь Кулаков, председатель комитета градостроительной политики, Евгений Андреев, председатель комитета по тарифам и ценовой политике, Сергей Морозов, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу, Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению, Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Тимур Зайнуллин, председатель комитета по печати, Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций, Марина Тоноян, председатель комитета по управлению государственным имуществом, и другие.

На вопрос журналистов, почему в правительство вернулись должности «вице-губернаторов», курирующих ключевые отраслевые ведомства вместо «заместителей председателя правительства», господин Дрозденко признался: «Честно скажу, были некоторые внутренние обиды, потому что на внешнем контуре "вице-губернатор" звучит более уверенно и солидно. Чтобы не путаться и уравнять всех в ответственности, зампреды стали вице-губернаторами».

Глава региона добавил, что суть сохранилась: правительство Ленобласти по-прежнему делится на административный и хозяйственно-экономический блоки.

Губернатор кратко обозначил три основных вопроса, которые стоят перед новым составом областной администрации. «Самый большой и важный проект — выборы в ЗакС Ленобласти и Госдуму, это серьезная точка отсчета для любого региона. Поэтому серьезные изменения произошли в соответствующем блоке. Константин Патраев будет отвечать за выборы»,— обозначил он.

Вторым приоритетным направлением работы областного правительства станет вопрос обеспечения кадров для развития экономики Ленинградской области. Господин Дрозденко подчеркнул: «Мы хотим делать ставку на в хорошем смысле доморощенные кадры». По его словам, в результате реформирования системы профессионального образования, регион намерен добиться увеличения квот (на целевое обучение специалистов) для техникумов, училищ и колледжей до 10 тыс. человек к 2030 году и до 15 тыс. человек — к 2035-му. Коэффициент трудоустраиваемости по полученным специальностям должен дойти в регионе до 80%. «Это очень серьезный показатель, которого мы должны достичь. При этом мы пока довольно свободно относимся к высшему образованию, потому что нашему региону нет смысла конкурировать за высшее образование с Санкт-Петербургом»,— признал губернатор Дрозденко.

Следующей важной темой для команды правительства Ленобласти является реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Прежде всего речь идет о связке ЖКХ с экологической составляющей. «Это чистая вода и чистые стоки,— уточнил глава региона.— С одной стороны, мы должны дать населению чистую воду, а с другой — гарантировать минимизацию сбросов в наши водоемы и реки, понимая, что Ладожское озеро — это сегодня второе в России и мире озеро по запасу чистой воды».

Губернатор напомнил о своей инициативе, поддержанной соседними регионами, Госдумой и Советом федерации,— проекте «Чистая Ладога», «серьезной программе, которая нужна не только Северо-Западу, но и всей России».

Большое внимание будет уделяться также реформе местного самоуправления. Господин Дрозденко сказал, что Константин Патраев помогал ему пройти первый этап серьезной муниципальной реформы, когда регион отказался от самостоятельных городов — столиц районов и объединил администрации районов и городов.

«Сразу же у нас закончились противостояния, споры, политические дрязги, межэлитные микроконфликты, которые были на местах»,— оценил результаты губернатор.

Сейчас задача господина Патраева — пройти еще один непростой этап. «Это будет этап, когда надо будет выстроить одноуровневую систему управления в Ленинградской области, в которой останутся только муниципальные и городские округа»,— обратил внимание Александр Дрозденко.

На уровне местного самоуправления будет «полная вертикализация с учетом горизонтальной демократии». В округах и городах принимать бюджеты и нормативные документы, а также управлять территориями будут депутатские собрания. Но по линии администрации будет устанавливаться вертикализация: главы администраций будут назначаться по представлению губернатора.

«Естественно, местные депутаты будут голосовать, но право представления кандидатуры будет у губернатора. То же самое — с освобождением с должности главы администрации»,— предупредил руководитель региона. Он отметил, что такая система необходима для усиления управления территориями с сохранением «основы демократической платформы».

После выполнения муниципальной реформы потребуется проведение муниципальных выборов, сообщил господин Дрозденко. «Думали, что после 2026 года мы завершим электоральный цикл и немного выдохнем. Но, нет, к сожалению, не выдохнем, потому что, скорее всего, мы пойдем на новые муниципальные выборы в 2027–2028 годах. Но это нормально»,— успокоил губернатор.

Александра Тен