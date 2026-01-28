Совфед утвердил закон о сносе ларьков на частной земле

Совет Федерации утвердил закон о правилах размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Согласно закону, такие объекты можно будет устанавливать только в согласованных с органами местного самоуправления местах.

Закон вводит понятие «мобильный торговый объект» — НТО в виде транспортного средства, включая автолавки, автомагазины, прицепы и цистерны. Для них допускается размещение в нескольких локациях с указанием сроков работы в каждой из них. Также закрепляется обязательная регистрация НТО в муниципалитете. Это расширяет возможности властей по контролю за размещением торговых точек на частных участках, включая запреты рядом с памятниками, в исторических районах и зеленых зонах.

Право подавать заявки на включение НТО в схему размещения получили самозанятые наряду с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. НТО крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов освобождаются от требования включения в схему.

Авторами инициативы стали сенаторы Александр Двойных и Андрей Кутепов. В пояснительной записке указано, что многие НТО «являются источником социальной напряженности и причиной нарушения миграционного законодательства», при этом законные меры воздействия «ограничены и не всегда результативны».

При подписании закона президентом новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Владельцам действующих объектов дадут три месяца на подачу заявлений, в этот срок торговля будет разрешена без включения в муниципальные схемы.