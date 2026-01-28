Индекс S&P 500 впервые превысил отметку 7000 пунктов

Фондовый индекс S&P 500 после открытия торгов в среду впервые в истории превысил 7000 пунктов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Предыдущий значимый рубеж в 6000 пунктов индекс преодолел впервые в ноябре 2024 года, а затем повторно — в конце июня 2025 года.

S&P 500 включает 503 акции 500 крупнейших по капитализации публичных компаний, торгующихся на фондовых биржах США. Перечень формируется и поддерживается компанией Standard & Poor’s.

Публикация индекса ведется с 4 марта 1957 года. В качестве базового периода для расчета используются 1941–1943 годы, базовое значение составляет 10 пунктов.