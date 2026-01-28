Москва встала в 10-балльных пробках

Автомобильные пробки в Москве вечером 28 января достигли максимальных 10 баллов, следует из сервиса «Яндекс.Карты». С 26 января в столице с перерывами продолжается снегопад, который, согласно прогнозам, закончится через четыре дня.

Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Пробки образовались на улицах Тверская, Земляной Вал, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка, Большая Якиманка, Валовая, на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных и Большом Каменном мосту.

Плотное движение фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено. Самые сильные пробки на северо-западе, юго-востоке и востоке.