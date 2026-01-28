Суд Ставрополя присудил спортсмену премию в 200 тысяч рублей

Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил иск мастера спорта гражданина Ч. к Министерству физической культуры и спорта Ставропольского края. Суд установил факт проживания спортсмена на территории края с 31 января 2020 года и признал незаконным отказ министерства в выплате единовременной премии. Теперь ведомство обязано перечислить истцу 200 тыс. рублей за золотую медаль на престижных соревнованиях, сообщает Объединенная пресс-служба судов Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Ставропольского края Фото: объединенная пресс-служба судов Ставропольского края

Гражданин Ч. приехал в Ставрополь из Кировской области, чтобы повысить мастерство и выступать на соревнованиях. 9 января 2023 года приказом МБУ ДО «Спортивная школа Василия Скакуна» зачислили его в штат школы. В августе 2025 года он представлял Ставропольский край на III этапе (финале) IV летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2025 года и уверенно занял первое место. Согласно статье 8.4 Закона Ставропольского края от 1 марта 2007 года № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров», такой успех дает право на единовременную премию в размере 200 000 рублей. Этот нормативный акт регулирует выплаты спортсменам с выдающимися достижениями, включая золото на всероссийских юниорских спартакиадах, и остается в силе на 2026 год с продлением отдельных норм до 2027 года.

Министерство отказало спортсмену в премии, сославшись на отсутствие регистрации по месту жительства в Ставрополе. Истец обратился в суд, доказав непрерывное проживание в крае с начала 2020 года — задолго до зачисления в школу и победы на спартакиаде. Судьи учли, что закон требует именно проживания на территории края, а не формальной прописки, и квалифицировали отказ как нарушение. Решение суда пока не вступило в законную силу, но уже обязывает минспорт выплатить полную сумму премии.

Станислав Маслаков