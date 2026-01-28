Пробки на дорогах в Москве достигли 9 баллов

К вечеру 28 января пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Движение транспорта затруднено на большинстве центральных улиц, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Столичный департамент транспорта днем предупреждал, что после 17:00 мск ожидались затруднения на внешней стороне ТТК в районе Сущевского Вала, на востоке МКАД, на внешней стороне Садового кольца.

В Дептрансе попросили водителей отдать предпочтение общественному транспорту — метро, МЦД, МЦК.

По оценкам метеорологов, снегопад, спровоцировавший транспортный коллапс, продлится в Москве и Подмосковье до 29 января.