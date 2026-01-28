На помощь застрявшим из-за снегопада в Москве грузовикам направили КамАЗы

Во время накрывших Москву снегопадов дорожный патруль ЦОДД помог более 150 застрявшим автомобилям и грузовикам. Были привлечены в том числе КамАЗы, сообщил столичный Дептранс.

С 27 января ЦОДД работает в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 36 экипажей дорожного патруля. Они помогают при ДТП, а также вытягивают застрявшие грузовики и контролируют движение на сложных участках. На «особо трудных подъемах» задействуют тягачи, уточнили в департаменте.

Власти в очередной раз призвали пересесть с автотранспорта на метро. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию вдвое больше обычной, а затяжные подъемы на МКАД называют «зонами повышенного риска».

Во вторник Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад, который продлится минимум до 29 января. За предыдущую ночь в столице выпало 11 мм осадков — свыше 20% от месячной нормы. Синоптики объявили в городе оранжевый уровень погодной опасности.

Подробности — в материале «Ъ».