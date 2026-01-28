Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На помощь застрявшим из-за снегопада в Москве грузовикам направили КамАЗы

Во время накрывших Москву снегопадов дорожный патруль ЦОДД помог более 150 застрявшим автомобилям и грузовикам. Были привлечены в том числе КамАЗы, сообщил столичный Дептранс.

С 27 января ЦОДД работает в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 36 экипажей дорожного патруля. Они помогают при ДТП, а также вытягивают застрявшие грузовики и контролируют движение на сложных участках. На «особо трудных подъемах» задействуют тягачи, уточнили в департаменте.

Власти в очередной раз призвали пересесть с автотранспорта на метро. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию вдвое больше обычной, а затяжные подъемы на МКАД называют «зонами повышенного риска».

Во вторник Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад, который продлится минимум до 29 января. За предыдущую ночь в столице выпало 11 мм осадков — свыше 20% от месячной нормы. Синоптики объявили в городе оранжевый уровень погодной опасности.

Подробности — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Москву и область накрыл мощный снегопад

Предыдущая фотография
Уборка снега с крыши Театра на Трубной

Уборка снега с крыши Театра на Трубной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка снега на Красной площади

Уборка снега на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Жилой комплекс «Резиденция 1864»

Жилой комплекс «Резиденция 1864»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Парк «Зарядье»

Парк «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уборка снега на Театральной площади

Уборка снега на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Подземный пешеходный переход

Подземный пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Памятник Владимиру Ленину

Памятник Владимиру Ленину

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Автобусная остановка на Юго-Западе города

Автобусная остановка на Юго-Западе города

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Обстановка на улице Большая Полянка

Обстановка на улице Большая Полянка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Красная площадь в снегу

Красная площадь в снегу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега на Большой Дмитровке

Уборка снега на Большой Дмитровке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Манежная площадь

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александровский сад

Александровский сад

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега на Красной площади

Уборка снега на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Монумент Неизвестному Солдату в Александровском саду

Монумент Неизвестному Солдату в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сугробы на проспекте Вернадского

Сугробы на проспекте Вернадского

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Снегоуборочная техника на дороге

Снегоуборочная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Расчистка улиц перед домом

Расчистка улиц перед домом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Чистые пруды

Чистые пруды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уборка снега на трассе

Уборка снега на трассе

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Реагент в деле

Реагент в деле

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Расчистка трамвайных путей

Расчистка трамвайных путей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прогулка с ребенком

Прогулка с ребенком

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Красная площадь

Красная площадь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Исторический музей

Исторический музей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Туристы у ГУМ-катка

Туристы у ГУМ-катка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега с крыши здания

Уборка снега с крыши здания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка снега

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Парк искусств «Музеон»

Парк искусств «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Курьер службы доставки во дворе жилого дома

Курьер службы доставки во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Большой Садовый пруд

Большой Садовый пруд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Головинские пруды

Головинские пруды

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 34

Уборка снега с крыши Театра на Трубной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка снега на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Жилой комплекс «Резиденция 1864»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Парк «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уборка снега на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Подземный пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Памятник Владимиру Ленину

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Автобусная остановка на Юго-Западе города

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Обстановка на улице Большая Полянка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Красная площадь в снегу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега на Большой Дмитровке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александровский сад

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Монумент Неизвестному Солдату в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сугробы на проспекте Вернадского

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Снегоуборочная техника на дороге

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Расчистка улиц перед домом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Чистые пруды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уборка снега на трассе

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Реагент в деле

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Расчистка трамвайных путей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прогулка с ребенком

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Красная площадь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Исторический музей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Туристы у ГУМ-катка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Уборка снега с крыши здания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Парк искусств «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Курьер службы доставки во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Большой Садовый пруд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Головинские пруды

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все