Путин: российский стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии

Российские экономические операторы строительного сектора готовы к совместной работе по восстановлению Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. По словам господина Путина, сейчас страны намерены сотрудничать в областях спорта, медицины и строительства.

«Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом, и мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия»,— заявил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Господин аш-Шараа поблагодарил российского президента и заявил, что РФ играет большую роль в стабилизации ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.

Ахмед аш-Шараа прибыл сегодня с визитом в Москву. Предыдущая встреча Владимира Путина с сирийским президентом прошла в середине октября 2025 года. Тогда они обсуждали возможность пересмотра прежних соглашений между странами, которые были заключены с правительством бывшего сирийского президента Башара Асада.