В Ярославской области заработали еще девять комплексов фиксации нарушений ПДД

В Ярославской области в эксплуатацию ввели девять комплексов автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД, известных как «Паук». Об этом сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Указанные комплексы установили на федеральной трассе М-8, а именно в районе населенных пунктов Туфаново, Подольново, Бабаево, Макарово (переход у школы), Костюшино, Пасынково, Слобода, Звонкая, а также на 334-м км (рядом с заправкой у Данилова).

Система фиксирует превышение установленной скорости, непристегнутый ремень у водителя и пассажиров, нарушение правил пользования телефоном водителем.

