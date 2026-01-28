В слоновом свете

Объявлены лауреаты национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за 2025 год. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Ветер»

Фото: HHG Кадр из фильма «Ветер»

Фото: HHG

Лучшим игровым фильмом экспертный совет премии в составе 64 членов признал фильм Сергея Члиянца «Ветер», поставленный по сценарию покойных Петра Луцика и Алексея Саморядова. Этот сценарий тоже признан лучшим; кроме того, премий удостоены еще трое из команды «Ветра» — оператор Данила Горюнков, звукооператор Александр Феденев и исполнитель выразительной роли второго плана Олег Васильков. Действие этого незаурядного фильма разыгрывается в мифологическом пространстве «дикого поля», разоренного войной и экологическим бедствием.

Конкурентами «Ветра» стали два очень разных по жанру и по стилистике фильма о великих русских поэтах. «Пророк. Жизнь Александра Пушкина» Феликса Умарова лидировал по количеству номинаций (10), но получил в итоге лишь премию за лучшую работу художников Алексея Падерина и Сергея Зайкова. «Лермонтов» принес награду за лучшую режиссуру Бакуру Бакурадзе, за главную мужскую роль Илье Озолину и за звук Борису Войту (эту премию фильм разделил с «Ветром»). За главную женскую роль награждена Мария Леонова, сыгравшая в фильме Светланы Проскуриной «Над вечным покоем» мать, покрывающую преступление юного сына. А за роль второго плана — Джульетта Степанян (бабушка главного героя в фильме «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова).

Фильм «Здесь был Юра» Сергея Малкина — фаворит фестиваля «Маяк» — премирован за музыку Александра Демьянова, а награда за режиссерский дебют присуждена «Картинам дружеских связей» Софьи Райзман. Лучшим сериалом критики назвали «Аутсорс» режиссера Душана Глигорова, лучшим анимационным фильмом — «Алешеньку» Дмитрия Геллера, лучшим короткометражным — «Складки» Екатерины Скакун, а лучшим документальным — «Двери закрываются» Яны Исаенко. Этой же ленте в отдельной, «молодежной» номинации присудили свой приз «Голос» 22 эксперта-кинокритика до 33 лет.

«Белый слон» — старейшая критическая премия страны: она существует с 1998 года, имеет статус независимой и не финансируется государством. Сбор средств на изготовление призов происходит среди самих экспертов, а также привлеченных ими партнеров и спонсоров. Официальная призовая церемония не проводится, а награды — статуэтки слонов — вручаются в неформальной атмосфере на премьерах новых фильмов, на фестивалях и других кинематографических встречах.

Особенностью премии является проводимый в ее рамках экспертный анализ кинопроцесса. Три года назад критики выбрали из лауреатов «Белого слона» 50 лучших фильмов, снятых за последние 25 лет. Самое интересное, что возглавил этот рейтинг фильм Петра Луцика «Окраина», снятый в 1998 году по сценарию, написанному им вместе с Саморядовым. Все те же герои: творчество талантливого дуэта не только не осталось в прошлом веке, но приобрело в наши дни новую актуальность.

Рейтинг вызвал дискуссии и споры: в основном они сводились к тому, почему в топ-50 не вошел тот или иной фильм, будь то Михалкова, Бондарчука или Алексея Германа-младшего. Ответ на вопрос прост: это результат голосования, сложение множества индивидуальных вкусов в некое коллективное мнение. Никто не смог аргументированно оспорить практически ни один фильм из пятидесяти, а то, что некоторые авторы, не попавшие в эту селекцию, стали нервничать и обижаться, говорит только о ее престижности. Впрочем, если за бортом осталось много хороших фильмов, значит, общая картина российского кино лучше, чем многие привыкли думать.

Достаточно оптимистичны и выводы 2026 года. Они сформулированы в комментарии оргкомитета премии в качестве отдельной призовой позиции — «Событие года». Таких событий названо два. Первое: успехи выпускников Московской школы кино (куратор программы «Режиссура» — Алексей Попогребский), номинантов и лауреатов премии Анны Кузнецовой («Каникулы», «Дыши»), Сергея Малкина («Здесь был Юра»), Игоря Марченко («Счастлив, когда ты нет»), Софьи Райзман («Картины дружеских связей»). Второе: признание на международном уровне проектов, созданных за рубежом, но связанных с российской культурной и языковой средой: фильмы Насти Коркии («Короткое лето») и Владлены Санду («Память») стали лауреатами МКФ в Венеции; фильм Александра Молочникова «Экстремистка» победил в номинации «Лучший фильм» и получил приз жюри студенческой премии BAFTA. Это свидетельствует о том, что, несмотря на все внутренние и внешние трудности, российское молодое кино не остановилось в своем развитии и находит пути для реализации оригинальных авторских проектов.

Андрей Плахов