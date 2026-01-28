Сменилось руководство национализированного челябинского телеканала

Валерий Шагиев покинул пост директора «31 канала», переданного правительству Челябинской области после национализации холдинга «Макфа». Телеканал возглавит главный редактор Евгения Морунова.

«С этого дня я больше не руковожу холдингом „31 канала“. Мне определенно надо выдохнуть. Мое место займет главный редактор Евгения Морунова, чему я очень рад. Период турбулентности пройден, коллектив сохранен, можно двигаться дальше»,— цитирует Валерия Шагиева 74.RU.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», информационный холдинг «Медиа-центр», которому принадлежит «31 канал» (телеканал и сайт) и франшизы радиостанций «Спутник» и DFM, был изъят в собственность РФ у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича вместе с компанией «Макфа» в мае 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Валерий Шагиев был генеральным директором ООО «Управляющая компания „Медиа-центр“» с 2007 года до июль 2024-го, когда компания перешла под управление ООО «РСХБ-Финанс».

В ноябре прошлого года 100% уставного капитала управляющей компании «Медиа-центр», а также ООО «Информационная компания „Медиа-центр“» и ООО «Урал-медиа» были переданы правительству Челябинской области.