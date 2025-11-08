Правительству Челябинской области перешли медиаактивы экс-владельцев «Макфы»

Челябинский информационный холдинг «Медиа-центр», изъятый в пользу государства у бывшего губернатора Михаила Юревича вместе с компанией «Макфа», перешел в собственность правительства Челябинской области. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 16 октября, сообщает РБК.

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Челябинской области переданы 100% уставного капитала ООО «Информационная компания „Медиа-центр“», ООО «Управляющая компания „Медиа-центр“» и ООО «Урал-медиа». Холдингу принадлежит «31 канал» и франшизы радиостанций «Спутник» и DFM.

Компании были обращены в доход государства в процессе национализации холдинга «Макфа» в мае прошлого года и до недавнего времени принадлежали Росимуществу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года обратил в доход государства акции АО «Макфа» и 26 связанных с ней организаций по иску Генеральной прокуратуры России к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и бывшему депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, к членам их семьей и окружению. Общая стоимость изъятых активов превышает 46 млрд руб. Суд и истец пришли к выводу, что бенефициары холдинга, работая в органах госвласти, продолжали заниматься бизнесом и незаконно управляли активами через родственников и доверенных лиц.

В январе 2025 года суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры о взыскании почти 20 млрд руб. с бывших владельцев «Макфы», которые они получили в виде дивидендов. В конце октября суд по заявлению надзорного ведомства изменил способ взыскания по этому иску и обратил в доход государства 63 квартиры экс-владельцев «Макфы».