Вакансия в московских офисах класса А может достичь 8% к концу года

К концу 2026 года доля свободных площадей в офисах класса А в Москве может достичь 7,8–8%, что станет максимумом с 2023 года. Об этом свидетельствуют прогнозы консалтинговых компаний Nikoliers и Bright Rich.

Рост вакантности связан с масштабным вводом высококлассных офисов, на которые приходится около 87% нового предложения. Несмотря на это, арендные ставки продолжают увеличиваться и могут вырасти на 4%, до 42 тыс. руб. за кв. м в год.

«Многие арендаторы предпочитают оставаться в текущих локациях, соглашаясь на новые условия договора», — отмечает партнер Ricci Дмитрий Жидков. В условиях отсутствия дешевых альтернатив девелоперы вынуждены переносить ввод объектов, предлагать гибкие условия и дисконты.

