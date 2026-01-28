А в ответ — пустота

В конце 2026 года вакантность в офисах класса А в Москве может достигнуть 7,8%. Это следствие масштабного ввода высококлассных офисов, на который приходится основная часть девелоперской активности. Однако ставки аренды в этом сегменте продолжают расти. В условиях отсутствия более дешевых альтернатив арендаторы вынуждены продлевать действующие договоры, а девелоперы — пересматривать условия сдачи своих площадей.

По итогам 2026 года доля свободных площадей в бизнес-центрах класса А в Москве может достичь 7,8%, что на 0,9 п. п больше год к году, следует из прогнозов консалтинговой компании Nikoliers. Это максимальное значение с 2023 года. Рост вакантности ожидают в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International: по ее данным, этот показатель к концу этого года может увеличиться вдвое год к году, до 8%.

Прогнозируемое увеличение показателя продиктовано высокой активностью девелоперов в сегменте высококлассных офисов: к концу 2026 года такие бизнес-центры займут около 87% от общего объема ввода, отмечает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Дополнительный прирост доли свободных площадей обеспечит выход на рынок зданий, приобретенных ранее частными инвесторами, добавляет руководитель аналитического центра девелоперской компании Stone Марина Грицкова.

Несмотря на это, ставки аренды в бизнес-центрах Москвы продолжат расти: по итогам 2026 года этот показатель в зданиях класса А увеличится на 4% год к году, до 42 тыс. руб. за 1 кв. м в год, прогнозирует Валентин Кусов.

В будущем показатель вряд ли сможет снизиться до более оптимального значения, особенно в ключевых деловых районах Москвы, считает Марина Грицкова.

На этом фоне доля пролонгаций арендных контрактов значительно растет в общей структуре сделок — многие арендаторы предпочитают оставаться в текущих локациях, соглашаясь на новые условия договора, отмечает партнер инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрий Жидков. Впрочем, у арендаторов нет другого выбора, поскольку на рынке практически не осталось более экономически выгодных альтернатив, добавляет Марина Грицкова.

Стоимость отделки офисных пространств стабильно растет, заставляя многие компании откладывать планы о переезде, добавляет господин Жидков.

В свою очередь, некоторые застройщики офисной недвижимости предпочитают откладывать ввод в эксплуатацию своих объектов, ожидая полной заполненности объекта в попытке снизить риски простоя помещений, отмечает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. В среднем девелоперы переносят около 30–40% от заявленного объема ввода в год, говорит Дмитрий Жидков. Вынуждают девелоперов затягивать с вводом объектов дорогое заемное финансирование и рост стоимости строительных материалов, добавляет руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова.

Сложившаяся ситуация довольно критична для девелоперов: переносы повышают стоимость финансирования и увеличивают риски конкуренции со стороны новых проектов, считает Сигуш Бабоян. Стараясь простимулировать спрос на свои объекты, многие застройщики стали снижать ставки аренды, говорит Екатерина Белова. По ее словам, в 2025 году по некоторым наиболее качественным опциям арендная ставка за год снизилась на 13%. Госпожа Бабоян добавляет, что собственники бизнес-центров стали чаще предлагать гибкие сроки аренды, бонусные периоды и дисконты на долгосрочные договоры.

София Мешкова