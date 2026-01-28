Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Студенты удвоили интеллект

Как преподаватели относятся к написанию дипломов с помощью нейросетей

OpenAI представила инструмент для написания дипломов и научных работ. Продукт под названием Prism работает на базе модели GPT-5.2 и призван стать ассистентом для исследователей. С его помощью можно редактировать тексты, находить источники для цитирования и даже превращать рукописные наброски диаграмм в готовые цифровые иллюстрации. Как отметили в компании, спрос на такие решения растет: еженедельно в ChatGPT поступает около 8,5 млн запросов по сложным научным темам. При этом всего таких обращений за прошлый год стало в полтора раза больше.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как педагоги относятся к написанию дипломов с помощью нейросетей? Старший преподаватель факультета журналистики МГУ Марат Мурадян считает, что проблем с использованием чат-ботов нет: «Студенты являются достаточно продвинутыми пользователями интернета, я думаю, они стали одними из первых, кто начал использовать ИИ в своей работе. Но здесь проблема в том, что ни один из существующих сервисов, по крайней мере из тех, которыми я пользуюсь, не может написать полноценный текст. Допустим, искусственный интеллект написал за вас дипломную работу, но вам нужно эту работу защитить, и вас будут оценивать уже живые люди.

Я не считаю использование нейросетей студентами большой проблемой, наоборот, если они научатся использовать ИИ так, чтобы он им помогал в качестве ассистента, почему бы и нет? Например, очень много времени уходит на механическую работу, на поиск источников, статей. Но на самом деле текст, написанный ИИ, очень легко распознать. Нейросети пока не в состоянии писать хорошие тексты с точки зрения смысла. Там, может быть, с точки зрения грамматики и орфографии все будет хорошо, но с точки зрения смысла, нарративов, стилистики — нет. Я застал момент, когда появился интернет, и студенты все поголовно кинулись скачивать курсовые работы, рефераты, а потом благополучно закончили, большой проблемой это не стало. Противодействием от этого скачивания стала система антиплагиат. Как только использование ИИ для студенческих работ примет масштабы бедствия, появится какой-то другой инструмент, который поможет распознать сгенерированный текст».

По данным сервиса «Антиплагиат» за первую половину прошлого года из более чем 1,5 млн студенческих работ в каждой четвертой были выявлены признаки использования искусственного интеллекта. При этом точность распознавания таких фрагментов составила почти 100%. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Сергей Заир-Бек считает, что чат-боты на базе ИИ сейчас не представляют особой угрозы, но в будущем ситуация может измениться: «К сожалению, ни система высшего образования, ни школа пока не научились работать с искусственным интеллектом на институциональном уровне. Здесь вопрос не только в частоте использования, но и в уровне доверия тех, кто пишет эти работы, к тому, что делает ИИ, который, кстати, далеко не всегда делает это все адекватно.

Я имею дело с аналитикой, которая базируется на цифрах, она лучше ловит такого рода косяки, а студенты в меньшей степени пока что задействуют искусственный интеллект именно для расчетов и вычислений, потому что нужно подбирать правильно данные, учитывать контексты. Это далеко не всегда видно на поверхности. Поэтому мне, может быть, в этом плане немного попроще, чем коллегам, которые работают в гуманитарных науках, где требуются эссе, какие-то более свободные рассуждении или, например, какой-то реферированный обзор источников. Хотя с обзором источников тоже случаются проблемы, когда искусственный интеллект начинает придумывать несуществующие материалы».

Согласно исследованию онлайн-сервиса Anara, 86% студентов в мире применяют искусственный интеллект для выполнения учебных задач. При этом менее пятой доли из них используют сгенерированный текст без редактуры.

Астон О'Салливан

