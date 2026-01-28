Вера Звонарева вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара пробились в полуфинал Australian Open в женском парном разряде. В четвертьфинальном матче они обыграли австралийских теннисисток Кимберли Биррелл и Талию Гибсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Favila / AP Фото: Aaron Favila / AP

Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. Матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5. В полуфинале Звонарева и Сибахара встретятся с бельгийкой Элизе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай. Матч пройдет 29 января. В другом полуфинальном матче представительница Казахстана Анна Данилина и сербка Александра Крунич сойдутся с канадкой Габриэлой Дабровски и Луизой Стефани из Бразилии.

Вере Звонаревой 41 год. В 2012 году в паре с соотечественницей Светланой Кузнецовой она стала победительницей Australian Open. Также россиянка дважды выигрывала US Open: в 2006 году вместе с француженкой Натали Деши, в 2006 — с немкой Лаурой Зигемунд.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн. Действующими победительницами в женском парном разряде являются чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд.

Таисия Орлова