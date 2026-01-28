Воронежское управление Судебного департамента возглавил Сергей Ситников

Исполняющим обязанности начальника управления Судебного департамента при Верховном суде РФ по Воронежской области назначен Сергей Ситников. Он сменил Наталью Яковлеву, которая занимала пост руководителя ведомства с 2018 года. Она оставила его по собственному желанию. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Воронежа Фото: Администрация Воронежа

Ранее господин Ситников занимал пост заместителя начальника управления — начальника отдела государственной службы и кадрового обеспечения.

Сергей Ситников родился в Панинском районе Воронежской области. Он окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР (1989), академию Федеральной пограничной службы РФ (1998) и Воронежский экономико-правовой институт (2004). Трудовую деятельность начинал слесарем-сборщиком на Воронежском авиазаводе, после чего 16 лет служил в вооруженных силах РФ. Работал в системе Минюста, занимал руководящие должности в сфере управления персоналом в «Воронежнефтепродукте» и «Газпроектинжиниринге». В системе Судебного департамента в Воронежской области работает с 2017 года, с 2019-го по 2021 год возглавлял управу Ленинского района города.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 14 судей в регионах Черноземья.

Ульяна Ларионова