Путин подписал указ о назначении 14 судей в Черноземье

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 14 судей в регионах Черноземья. Кадровых ротаций не произошло только в Курской области. Документ разместили на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области Евгения Пашкова и Анна Темникова назначены судьями областного суда. Госпожа Пашкова ранее работала в Свердловском районном суде, а госпожа Темникова — в Старооскольском городском суде. Кроме того, Наталья Приймакова стала судьей Октябрьского районного суда Белгорода.

Четверо судей получили назначения в Воронежской области. Судьей облсуда стала Валентина Колемасова, ранее работавшая в составе коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда. Бобровский районный суд Воронежской области возглавила Наталья Павловская, занимавшая пост зампредседателя суда. В областном центре заместителем председателя Ленинского районного суда назначена Светлана Давиденко, а заместителем председателя Центрального райсуда — Людмила Петрова. Светлана Давиденко до этого трудилась в Левобережном суде Воронежа. Госпожа Петрова работает в Центральном суде с 2021 года.

Председателем Елецкого районного суда в Липецкой области стал Сергей Баранов. С 2020 года он возглавлял Тербунский райсуд. Председателем Лебедянского районного суда в соответствии с указом главы государства стала Елена Леонова, ранее занимавшая пост зампредседателя Советского районного суда Липецка. Алексей Мясников, в свою очередь, возглавил Советский райсуд — до этого он занимал должность председателя Усманского районного суда Липецкой области. Помимо этого, судьей липецкого арбитража стала Анна Данковцева.

В Орловской области председателем Болховского районного суда стала Надежда Волкова. С 2020-го госпожа Волкова работала заместителем председателя Мценского райсуда. Судьей Арбитражного суда Орловской области назначена Елена Филимонова, ранее руководившая секретариатом председателя арбитража.

Пичаевский районный суд в Тамбовской области возглавил Анатолий Власов, с 2011 года трудившийся в Жердевском райсуде и исполнявший там обязанности председателя.

В середине ноября Владимир Путин назначил 19 судей в регионах Черноземья. Тогда кадровых перестановок не произошло только в Орловской области.

Денис Данилов