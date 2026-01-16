По делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева допросили подсудимых

Нефтекамский горсуд Башкирии провел 15 января заседание по делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК), на котором допросил подсудимых. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Больше деталей на приводится. Следующее заседание состоится 28 января. Суд перейдет к прениям сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, помимо бывшего градоначальника по делу проходят фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин и экс-прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин. Им предъявлено обвинение в подстрекательстве и пособничестве соответственно (ч. 4 ст. 33, ч. 5 ст. 33 к ч. 2 ст. 285 УК).

Напомним, следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Николай Пушин, по версии следствия, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка.

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. По последним данным, бывший градоначальник свою вину не признает. Сейчас бывший мэр находится в СИЗО города Дюртюли. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что во время предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей.