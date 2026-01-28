Ставрополье показало рост малого бизнеса на 21% за год

Число предпринимателей в Ставропольском крае выросло на 21% за год и превысило 346 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

По словам руководителя Ставропольского края, в регионе действуют различные меры поддержки бизнеса: льготные программы микрофинансирования, механизмы поручительств, специализированные займы и образовательные проекты для начинающих предпринимателей. По словам губернатора, особая роль отводится фонду микрофинансирования, который предоставляет бизнесу доступ к льготным займам и финансовой поддержке.

Ранее сообщалось, что в 2025 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае достигло 341 тыс., что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.

Валентина Любашенко