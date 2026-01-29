Уязвительное — рядом

ФСТЭК России выявила свыше 1,2 тыс. нарушений по итогам проверки 700 значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). При этом минимальный уровень киберзащиты достигнут лишь у 36% организаций. В числе ключевых причин — системное отстранение ИБ-специалистов от бизнес-процессов и отсутствие полного учета IT-активов.

ФСТЭК России на национальном форуме по кибербезопасности «Инфофорум 2026» 28 января представила доклад, согласно которому в рамках госконтроля более 700 значимых объектов критической информационной инфраструктуры (банки, промышленность и т. д.) было выявлено более 1,2 тыс. нарушений, а также направлено более 2 тыс. требований о выполнении законодательства и составлено 603 протокола об административных правонарушениях (111 дел по статье о нарушении установленного порядка защиты КИИ, 492 дела — по статье о непредставлении или несвоевременном представлении сведений во ФСТЭК). При этом «минимального уровня защиты от злоумышленников с минимальными возможностями», как выразились представители ФСТЭК, достигли только 36% организаций. За 2024 год ФСТЭК отчитывалась о выявленных более 800 нарушений в обеспечении безопасности, однако тогда было проведено около 800 проверок значимых объектов КИИ.

В своем докладе начальник управления ФСТЭК России Елена Торбенко представила восемь основных причин нарушений.

Во-первых, по ее словам, часто встречается ситуация, «когда ИБ-специалисты очень многих вещей не знают и до некоторой информации не допускаются», что часто связано с тем, что их не погружают в процессы создания, эксплуатации и совершенствования систем. Также она отметила, что функции по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ возложены только на подразделения информационной безопасности, хотя к этому процессу должны быть причастны все участники создания и эксплуатации систем. В-третьих, почти во всех случаях проверок, по словам госпожи Торбенко, фиксировалось полное несоответствие сведений о включаемом в реестр объекте и его фактическом состоянием. Например, об изменениях архитектуры или технологий не предупреждают ИБ-специалиста, а он, в свою очередь, не обновляет необходимые меры защиты.

Статистика отражает системные проблемы многих организаций КИИ, отмечает главный инженер ИБ-направления компании «Уралэнерготел» Сергей Ратников. По его словам, часть предприятий КИИ исторически не вела полноценный учет активов, что привело к незнанию слабых мест в IT- и ИБ-ландшафтах. «Контроль за инвентаризацией активов — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс, в который вовлечены как внутренние подразделения, так и экспертные организации, включая лицензиатов ФСБ и ФСТЭК»,— отмечает руководитель департамента ИБ Альфа-банка Сергей Крамаренко.

Также среди проблем ФСТЭК указала отсутствие централизованного управления средствами защиты при их большом количестве и нехватке специалистов, что приводит к невозможности своевременного реагирования на инциденты. При этом практикуемый многими организациями периодический, а не постоянный мониторинг защищенности «оставляет окна для эксплуатации уязвимостей». Отдельной критической практикой является хранение резервных копий в одной среде с основными производственными системами, что ставит под угрозу возможность восстановления после атаки, отметили во ФСТЭК.

42 дня составляет среднее время пребывания злоумышленников в IT-инфраструктуре компании, по данным Bi.Zone.

Любые устройства, программное обеспечение, сервисы и домены, про которые по любым причинам не знает служба кибербезопасности и к которым не применяются процессы, связанные с защитой этих активов, в ИБ-сообществе чаще всего называют теневыми активами. По данным специалистов Bi.Zone CPT, 78% «брешей в защите» находятся именно на этих ресурсах. Проверив инфраструктуру более 200 российских компаний, в Bi.Zone установили, что только 2% организаций знают обо всех своих IT-активах, включая корпоративные домены, IP-адреса, а также сервисы, которые там находятся. «Чем больше у компании теневых IT-ресурсов, тем выше вероятность, что атакующие уже получили доступ в инфраструктуру и затаились внутри, выбирая момент для монетизации, например, шифрования данных ради выкупа или продажи доступа в даркнете»,— добавляет руководитель направления EASM Bi.Zone Павел Загуменнов.

Филипп Крупанин