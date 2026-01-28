МИД Чехии не стал ужесточать правила въезда в страну для российских дипломатов

Министр иностранных дел Чехии Петр Марцинка не стал вводить подготовленные прошлым правительством правила въезда на территорию страны для российских дипломатов, аккредитованных в других государствах Евросоюза. Дипломатам будет достаточно уведомить МИД страны за сутки до прибытия в Чехию. Об этом сообщил Seznam Zpravy со ссылкой на источники в чешских спецслужбах.

«В настоящее время Чешская Республика применяет только уведомление»,— заявили в МИД на запрос портала. Как сообщили в министерстве, дальнейшие шаги в отношении российских дипломатов будут приниматься после оценки существующих правил.

Прошлое правительство Чехии во главе с Петром Фиалой совместно со спецслужбами страны подготовило меры по ограничению въезда российских дипломатов в республику с конца января этого года. Мера подразумевала, что дипломаты РФ могут въехать на территорию Чехии только с разрешения МИД и после проверки спецслужбами. Однако, как пишет издание, господин Марцинка отменил эту меру «в последний момент».

В октябре саммит ЕС одобрил 19-й пакет санкций, который ограничивает передвижение российских дипломатов через безвизовую Шенгенскую зону. Дипломаты обязаны уведомлять о своем намерении посетить или проехать транзитом другое государство за сутки до прибытия. Принимающая страна имеет возможность отказать в проезде.