Каспийский колледж Орджоникидзе передали в федеральную собственность

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче Колледжа машиностроения и сервиса им. Серго Орджоникидзе в Каспийске из собственности Республики Дагестан в федеральную собственность. Документ опубликовали 27 января 2026 года на официальном интернет-портале правовой информации. Федеральное правительство принимает это государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение целиком, включая весь имущественный комплекс.

Фото: Колледж машиностроения и сервиса им. Серго Орджоникидзе

Росморречфлот возьмет на себя функции учредителя колледжа. Федеральное агентство морского и речного транспорта обеспечит управление и развитие заведения с учетом его профиля в машиностроении и сервисе, что логично для Каспийска — ключевого портового города Дагестана на Каспийском море. Федеральный бюджет выделит средства на финансирование в рамках госпрограммы «Развитие образования», что гарантирует стабильность и рост финансирования по сравнению с республиканским уровнем. Передачу имущества поручат завершить строго до 1 сентября 2026 года, к началу нового учебного года.

Эта инициатива вписывается в более широкий контекст оптимизации собственности в Дагестане. Ранее здание администрации Махачкалы передали в муниципальную собственность города при поддержке главы республики Сергея Меликова. Такие шаги централизуют контроль над ключевыми активами и усиливают федеральный вклад в региональное образование.

Колледж им. Орджоникидзе готовит специалистов по программам среднего профессионального образования: машиностроение, обслуживание транспортных средств, сервис технологий — всего около 10 направлений с контингентом свыше 1000 студентов ежегодно (по данным региональных реестров на 2025 год). Переход повысит качество подготовки кадров для судостроения и портовой инфраструктуры Каспийского региона, где Дагестан обеспечивает до 15% грузового оборота российского Каспия.

Станислав Маслаков