В Удмуртии утвердили перечень чужеродных растений с Борщевиком Сосновского

В Удмуртии утвердили перечень из восьми чужеродных растений, два из них — Борщевик Сосновского, Циклахена дурнишниколистная — несут угрозу жизни или здоровью жителей. Соответствующее постановление правительства Удмуртии опубликовано на сайте кабмина.

Речь идет об инвазивных растениях, которые находятся вне лесов и особо охраняемых природных территорий федерального значения. Оставшиеся шесть растений — Череда облиственная, Эхиноцистис шиповатый, Элодея канадская, Мелколепестник канадский, Ячмень гривастый и виды рода Рейнутрия. Все они несут угрозу сохранению экосистем и биологического разнообразия. Постановление вступает в силу с 1 марта.

Напомним, с 1 марта владельцев, которые не соблюдают меры по борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями, начнут штрафовать по аналогии с сельхозугодьями. Для физлиц штрафы составят от 20 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб., а для юрлиц — от 400 до 700 тыс. руб. При этом регионы смогут самостоятельно устанавливать размеры штрафов и перечень инвазивных растений.