В Госдуме напомнили о новых штрафах за борщевик на даче

С 1 марта следующего года владельцам земельных участков будут грозить штрафы в размере 700 тыс. руб. за несоблюдение мер по борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями. Об этом напомнил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Закон, который обязывает землевладельцев бороться с опасными растениями, был подписан президентом 31 июля. Депутат Колунов в комментарии «РИА Новости» отметил, что до сих пор борьба с произрастанием сорных растений регулировалась только для сельскохозяйственных земель.

Штрафы за нарушение новых требований будут соразмерны тем, что уже действуют для сельхозугодий. Для физлиц они составят от 20 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб., а для юрлиц — от 400 до 700 тыс. руб. Регионы смогут самостоятельно устанавливать размеры штрафов и перечень инвазивных растений.