Глава СКР запросил доклад по делу об обрушении потолка в детском саду в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В понедельник, 26 января, в одной из квартир дома на ул. Галактионовской, 104 произошла коммунальная авария, из-за которой частично обрушились потолочные конструкции в помещении детского сада №58. Дошкольное учреждение расположено на первом этаже здания. Пострадавших удалось избежать.

Ранее сообщалось, что произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. На момент аварии в детском саду было 12 детей. В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Во время расследования будут выяснять обстоятельства и причины обрушения, определят ответственность должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию инженерных систем здания. На время проведения восстановительного ремонта 29 воспитанников детсада решили перевести в другой филиал учреждения.

Руфия Кутляева