В Самаре возбуждено уголовное дело после обрушения потолка в детском саду

СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения потолка в детском саду, расположенном в многоквартирном доме на ул. Галактионовской 104 в Самаре. Инцидент произошел 26 января 2026 года после порыва трубы горячего водоснабжения, повлекшего повреждение конструкции входной группы дошкольного учреждения.

В момент происшествия в детском саду находились 12 детей, никто из них не пострадал. По поручению руководителя СУ СКР по региону Павла Олейника было принято решение о возбуждении дела по статье 293 УК РФ — халатность.

В ходе расследования будут выяснены обстоятельства и причины обрушения, а также определена ответственность должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию инженерных систем здания. Следствие будет устанавливать, имели ли место нарушения при обслуживании коммунальных сетей.

По данным прокуратуры Самарской области, по итогам выездного мероприятия решено, что на время проведения восстановительного ремонта 29 воспитанников детского сада будут переведены в другой филиал учреждения.

Андрей Сазонов