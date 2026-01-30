«Мы расширили понятие таланта»

Фонд, созданный предпринимателем Андреем Мельниченко, потратил в 2024 году на благотворительность около 5 млрд руб. За несколько лет расходы фонда выросли на порядок. Почему? Каким образом фонд отбирает проекты и оценивает их эффективность? Как с ним работать? Рассказывает гендиректор фонда Татьяна Журавлева.

— В прошлом году Фонд Мельниченко выделил средства Русфонду на лечение детей в регионах, где присутствуют компании Андрея Мельниченко. Но ведь вы многие проекты сами реализуете. Мы вам зачем?

— Мы не можем сами всюду дотянуться я. Если что-то может выполнить профессиональный фонд, почему не отдать это ему? Как в вашем случае — в 2025 году мы выделили 1,2 млн руб. Или, например, как с фондом «Старость в радость». Приходит ко мне Лиза Олескина, директор фонда, и рассказывает, что нередко старики буквально замерзают, в том числе и в регионах, где есть наши предприятия. Я предложила: давай не просто дрова или уголь привезем, а поймем потребности и выстроим системную работу. В итоге мы выдали коллегам средства, и они помогают старикам вместе с местными НКО. Так намного эффективнее.

— Какие вообще проекты интересуют Фонд Мельниченко?

— Раньше фонд в основном занимался талантливыми детьми, теперь на нас вся социальная ответственность группы компаний. У нас маленькие промышленные городки и поселки. Их жители в основном наши сотрудники с семьями. Мы хотим, чтобы им было хорошо, чтобы они не уезжали. Мы участвуем в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой РФ,— помогаем муниципалитетам составить заявки. В прошлом году подали 25 заявок, выиграли 22 со средней суммой 100 млн руб.

— А что с образовательными проектами?

— Я в фонде с января 2024-го, мы за два года многое перестроили. Раньше занимались только талантливыми детьми. А сейчас школьники могут ходить в наши центры талантов не только чтобы готовиться к олимпиадам, но и просто на дополнительные занятия. Например, подтянуть химию, математику. Мы расширили понятие таланта, видим его теперь в каждом ребенке.

— Во сколько все это в целом обходится?

— Отчетов за 2025-й еще нет, а в 2024 году наш бюджет составил около 5 млрд руб. И еще 4,5 млрд мы помогли привлечь по госпрограммам на проекты благоустройства городов, где действуют компании Андрея Мельниченко. В 2021–2022 годах наши расходы составляли примерно 0,5 млрд в год.

— У Русфонда два главных показателя эффективности — объем фандрайзинга и количество спасенных детей. А у вас?

— Мы, например, можем посчитать, сколько у нас детей перешли в профильные колледжи или вузы на профильные специальности. В итоге есть понятная «стоимость» одного ребенка, который доходит до нас как молодой специалист.

— И благотворительность, и кадровая политика?

— Конечно. Нам важно, чтобы как можно больше детей приходили работать на предприятия. Люди, которых мы заранее познакомили с профессией, намного лучше подготовлены к производственному процессу, чем просто кто-то с рынка.

— Что посоветуете тем, кто хочет с вами сотрудничать?

— У нас есть конкурс «Гранты.ФМ». Участвовать могут НКО, инициативные группы, муниципальные учреждения, предприниматели — все, у кого есть хорошие идеи для улучшения жизни в городе. Как раз начался очередной сезон конкурса, можно подавать заявки.

Подробнее про сумму грантов и пожелания к заявкам, про детали работы Фонда Мельниченко читайте на сайте Русфонда.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»