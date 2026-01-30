Будет донор у Дани Захарова!

23 января на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Чувашия» мы рассказали историю шестилетнего Дани Захарова из Чувашии («Эритроциты, просыпайтесь!», Наталья Волкова). У мальчика тяжелое заболевание крови — анемия Даймонда — Блекфена. По жизненным показаниям Дане необходима трансплантация костного мозга. Совместимого донора удалось найти в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, который организует его подготовку, забор костного мозга и доставку трансплантата. Но оплатить все это мама мальчика не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 201 101 руб.) собрана. Анна, мама Дани, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Всего с 23 января 6335 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Чувашия», «Калмыкия», «Пермь» и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 39 компаний исчерпывающе помогли 71 ребенку, собрано 25 189 929 руб.