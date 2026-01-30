Для спасения Паши Мутагирова не хватает 740 762 руб.

Заведующая отделением педиатрии Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова (Москва): «Паша был многократно оперирован из-за некротического энтероколита, ему удалили значимую часть тонкого кишечника, в результате сформировался синдром короткой кишки. Длины кишечника недостаточно для адекватного переваривания и усвоения обыкновенного питания. Мальчик по жизненным показаниям нуждается в парентеральном (внутривенном) питании, расходных материалах для его введения и лекарственных препаратах. Только так Паша сможет расти и развиваться».

Стоимость внутривенного питания на полгода, расходных материалов для его введения и лекарств 1 674 762 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 900 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 740 762 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Пашу Мутагирова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Паши — Елены Ивановны Мутагировой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).