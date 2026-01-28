Бывший сенатор Франции получил четыре года за то, что накачал коллегу экстази

Жоэль Геррио, 68-летний бывший депутат верхней палаты французского парламента, приговорен к четырем годам тюрьмы за то, что опоил депутата нижней палаты шампанским с экстази в попытке вступить с ней в сексуальные отношения. Приговор по делу был вынесен вечером во вторник, сообщают ведущие медиа, включая Le Monde.

Как следует из материалов дела, в 2023 году Геррио угостил депутата Национального собрания Франции, 50-летнюю Сандрин Жоссо, шампанским с наркотиком, когда они находились одни в его парижской квартире. План по соблазнению госпожи Жоссо не сработал: женщина хоть и почувствовала себя очень плохо, сумела выбежать из квартиры сенатора.

«Дело Геррио», как его называют в местной прессе, привлекло особое внимание публики не только из-за участия в нем парламентариев, но и потому, что страна не пришла в себя после истории Жизель Пелико, которую на протяжении многих лет муж доводил до бессознательного состояния и давал насиловать своим друзьям.

На суде Геррио не признал вины, заявив, что случайно отдал госпоже Жоссо бокал, который приготовил для себя. Суд не принял его объяснений: в его компьютере, кроме прочего, нашли многочисленные поисковые запросы о применении наркотиков для изнасилований. Тем не менее вчера же адвокаты экс-сенатора опротестовали приговор суда. Это означает, что заключение бывшего сенатора в тюрьму откладывается.

Андрей Келекеев