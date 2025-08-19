Бутурлиновский ЛВЗ отстоял в суде компенсацию от британцев за «Русскую водку»

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу российской структуры британского производителя алкоголя Halewood ООО «Дж. Дж. Уитли Дистиллери» и оставил в силе решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление 13 Арбитражного апелляционного суда, согласно которым Halewood должна выплатить компенсацию в 26,3 млн руб. за использование товарного знака и наименования места происхождения товара «Русская водка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бутурлиновский ликероводочный завод. Линия по розливу водки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бутурлиновский ликероводочный завод. Линия по розливу водки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истцом выступало ФКП «Союзплодоимпорт». Кроме того, в качестве третьих лиц в деле участвовали 18 российских производителей алкоголя, в том числе АО «Бутурлиновский ЛВЗ» из Воронежской области — по мнению юристов, судебное решение дает компании право также претендовать на компенсацию. Об этом стало известно из документов суда.

Первая инстанция приняла решение в мае 2024-го. 13 Арбитражный апелляционный суд оставил вердикт в силе в апреле этого года.

В марте Суд по интеллектуальным правам принял аналогичное решение по иску АО «Ликеро-водочный завод "Топаз"», ООО «Русский Стандарт водка» и ООО «Парламент продакшн» — «Бутурлиновский ЛВЗ» также выступал одним из третьих лиц.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь