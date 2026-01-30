Из свежей почты

Денис Безруков, 9 лет, атипичный аутизм, требуется курсовое лечение. 219 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 33 тыс. руб.

Примерно в год Денис перестал откликаться на имя, замкнулся в себе. У сына выявили задержку развития речи, а затем и атипичный аутизм. Он пребывал в своем мире, ни на что не реагировал. В отчаянии я написала в Русфонд. С вашей помощью Дениса с пяти лет лечат в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Благодаря терапии сын теперь понимает речь, стал более любознательным, начал произносить звуки и слоги, отдельные слова, ему нравится читать. Помогите продолжить лечение! Елена Рудченко, Ставропольский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Надо повысить концентрацию внимания и понимание речи, улучшить поведение, развить речевые и социально-бытовые навыки Дениса».

Юля Ватутина, 14 лет, синдром Гольденхара, недоразвитие челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 188 850 руб.

Внимание! Цена лечения 509 850 руб. Общество помощи русским детям внесло 170 тыс. руб. ООО «Вайнстайл» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, — 95 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 31 тыс. руб.

У дочки синдром Гольденхара: челюсти деформированы, лицо перекошено, нет правого слухового прохода, вместо ушной раковины — кожный лоскут. В два с половиной года мы начали лечение в Москве, оплачивали его сами, затем на помощь пришел Русфонд. Врачам удалось расширить и выдвинуть нижнюю челюсть, улучшить положение зубов. Юля научилась жевать, понятно говорит. Но подбородок все еще отклонен, прикус нарушен. Дочке предстоит реконструкция нижней челюсти. Чтобы подготовиться к ней, нужно ортодонтическое лечение. Надеемся на вашу помощь! Светлана Ватутина, Белгородская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Юле необходимо продолжить лечение для подготовки к реконструкции нижней челюсти с помощью индивидуальных имплантов».

Сава Наберухин, 4 года, двусторонняя тугоухость 4-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 176 540 руб.

Внимание! Цена реабилитации 430 540 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 34 тыс. руб.

Сава хорошо развивался, но молчал, даже не лепетал. В полтора года выяснилось, что у него потеря слуха, граничащая с глухотой. Сыну установили кохлеарные импланты, после чего начали слухоречевую реабилитацию. При поддержке Русфонда он прошел лечение в подмосковной клинике, оно дало отличные результаты: Сава стал говорить простыми фразами, хорошо разбирает речь, недавно даже рассказал наизусть четверостишие! Сейчас пришло время продолжить реабилитацию, но нам не собрать требуемую сумму — в семье двое детей. Полина Наберухина, Пермский край

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Саве необходимо продолжать занятия, нужно расширить словарный запас, развивать связную речь».

Мелания Кашина, 10 лет, состояние после операции по удалению опухоли мозга, требуется реабилитация. 156 411 руб.

Внимание! Цена реабилитации 642 411 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 36 тыс. руб.

В шесть лет у дочки начались приступы: она резко обмякала, ее тошнило, а потом Мелания долго спала. МРТ головного мозга показала образование в левой височной доле. Трижды хирурги пытались удалить новообразование, но безуспешно — оно располагалось в зоне мозга, затрудненной для доступа. После третьей операции дочку парализовало, на несколько дней пропала речь. Мы начали реабилитацию при помощи родственников и других добрых людей. Мелания уже ходит за руку, но правую ногу подволакивает и быстро устает, правая рука пока плохо слушается. Сейчас нас ждут в центре «Преодоление» в Москве, но оплату лечения нам не потянуть. Помогите! Дмитрий Кашин, Нижегородская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Цель лечения — расширение двигательных возможностей Мелании, увеличение выносливости, улучшение координации и равновесия».

Почта за неделю 23.01.2026–29.01.2026

Получено писем — 58

Принято в работу — 39

Отправлено в Минздрав РФ — 5

Получено ответов из Минздрава РФ – 0