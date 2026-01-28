Путин установил День военной полиции в ВС РФ

Президент России Владимир Путин установил в ВС РФ новую памятную дату — День военной полиции, который будет отмечаться 8 февраля. Документ опубликован на сайте Кремля.

Дата была выбрана в связи с историческим событием: в этот день в 1812 году император Александр I подписал документ «Учреждения для управления большой действующей армией». В нем впервые в отечественной истории встречается термин «военная (воинская) полиция» и регламентируется ее правоохранительная деятельность в войсках.

Военная полиция — это специализированная структура в составе ВС РФ, обеспечивающая законность, дисциплину и безопасность в армии.