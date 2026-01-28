Ставропольский край вошел в число регионов-лидеров по сбору турналога

Ставропольский край собрал в 2025 году более 562 млн руб. туристического налога и занял место в четверке лидеров России. Директор департамента развития туризма Минэкономразвития Георгий Груша сообщил на круглом столе в Госдуме, что четыре региона — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Алтайский край — обеспечили 63% от общероссийского объема. За девять месяцев по России поступило 5,5 млрд руб., что превысило прогноз ФНС в 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Руководитель УФНС по Ставрополью Елена Афонина отметила, что сборы выросли по сравнению с 2024 годом, когда действовал курортный сбор. Ставрополье ввело турналог с 1 января 2025 года вместо экспериментального сбора 2018 года. Налог платят отели, санатории и базы отдыха из реестра классифицированных средств размещения (РКСР), ставка — 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в сутки на человека. Санатории включают минимум в путевку независимо от категории номера. Гости платят за проживание свыше суток, а поставщики услуг перечисляют средства в бюджет.

Кавказские Минеральные Воды стали основной локацией сбора на Ставрополье. За первые девять месяцев 2025 года край получил 540–565 млн руб., что на 40 млн руб. больше прошлогоднего курортного сбора. Регион привлек 9 млн туристов за год. В России турналог действует в 2,8 тыс. муниципалитетов с 14,8 тыс. средств размещения и фондом в 577 тыс. номеров — это 57–58% от общероссийского.

Сочи на Кубани собрал 853,5 млн руб., на 2026 год власти запланировали 900 млн руб. Для сравнения, в соседней со Ставропольем Кабардино-Балкарии муниципалитеты получили 28 млн руб. за 2025 год: Нальчик — 17 млн руб., Эльбрусский район — 9,7 млн руб., Черекский — 500 тыс. руб.. На 2026 год регион наметил план сбора в 42 млн руб.

Станислав Маслаков