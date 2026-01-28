В Likee рассказали о работе с российскими властями ради безопасности детей

Видеоплатформа Likee активизировала работу с российскими госорганами, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних пользователей и сохранить присутствие на рынке. Об этом заявила в интервью «Ъ» операционный директор Likee Global Videos Джаклин Ван.

По словам госпожи Ван, площадка постоянно совершенствует модерацию и родительский контроль. «Активно сотрудничаем с профессиональными НКО для просвещения пользователей через контент-проекты и поддерживаем тесное сотрудничество с российскими государственными органами»,— подчеркнула она.

В частности, компания наладила взаимодействие с Госдумой и Роскомнадзором. «Мы поддерживаем связь с Госдумой. Недавно направили официальный ответ, чтобы обсудить, как мы можем помочь в решении проблемы безопасности несовершеннолетних»,— поделилась Джаклин Ван.

Госпожа Ван также добавила, что платформа «активно сотрудничает с Роскомнадзором, получая информацию о новых видах запрещенной информации и предоставляя обратную связь». Это заявление следует на фоне блокировки в России платформы Roblox и высказанных ранее парламентариями опасений относительно безопасности детей в Likee.

Подробнее — в интервью госпожи Ван «Ъ».