Экс-главу Федерации бокса Самарской области Андрея Королева обвиняют в убийстве

В Тамбовской области двум жителям Самарской области предъявлено обвинение в убийстве сотрудника правоохранительных органов, совершенном в 2000 году. По версии следствия, преступление было организовано лидером преступной группы Андреем Королевым, который приказал исполнителям убить начальника Тамбовского РОВД Валерия Джураева, ранее руководившего подразделением по борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В декабре 1999 года группа из четырех человек прибыла в Тамбов, где в течение нескольких месяцев проживала на скрытых квартирах, вела наблюдение за жертвой и готовила средства для совершения преступления. 13 апреля 2000 года злоумышленники открыли огонь по полицейскому, когда он выходил из областной больницы на улице Московской. Он скончался от огнестрельных ранений.

Уголовное дело было приостановлено из-за невозможности установить виновных. Однако в ходе последующих расследований, включая работу следователей, криминалистов и сотрудников Главного управления криминалистики СК России, удалось выявить причастность лидеров и участников организованных преступных групп.

Андрей Королев, ранее возглавлявший Федерацию бокса Самарской области, задержан и арестован. Он активно занимался общественной деятельностью. В реготделении «Единой России» отметили, что его членство в партии было ранее приостановлено.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативные действия, направленные на сбор доказательств и выявление других лиц, участвовавших в убийстве. Следствие не исключает, что в ходе расследования могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Евгений Чернов