Суд в Астрахани вынес приговор экс-директору завода за кражу недр на 20 млн

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор экс-руководителю компании, работающей в сфере недропользования. Ее бывшего директора признали виновным в добыче полезных ископаемых за пределами границ лицензионного участка. Он был признан виновным в краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Бывший директор завода организовал добычу ископаемых в неразрешенном месте

Фото: авито

Фото: авито

По данным суда, речь идет о Хаяме Гасанове. С конца января 2023 года по ноябрь 2025 года он руководил ООО «Кирикилинский керамзитный завод», который в прошлом году выставили на продажу за 75 млн руб.

Предприятие занимается производством минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов. С ноября прошлого года директором завода значится Наталья Асадулина. Учредитель — Алла Ашурова. За 2024 год компания заработала 5,9 млн руб. при обороте 21 млн руб. У организации имеется одна действующая с 2014 года лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Суд установил, что Хаям Гасанов с 2020-го по 2024 год организовал добычу полезных ископаемых за пределами лицензионного участка. Действия осуществлялись на землях муниципального образования без разрешения. Объем незаконно извлеченных ископаемых превысил 94 тыс. куб. м. Ущерб оценили в 20 млн руб.

В результате Гасанова приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также был наложен штраф в размере 200 тыс. руб. Осужденному также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением и хозяйственным ведением в сфере добычи полезных ископаемых, на два года. Суд также удовлетворил иск о возмещении ущерба.

Нина Шевченко