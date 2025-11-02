В Астрахани за 75 млн рублей продают Кирикилинский керамзитный завод

Кирикилинский керамзитный завод на ул. Краматорской, 192 в Ленинском районе Астрахани выставлен на продажу за 75 млн руб. В декабре 2022 года бизнес за 55 млн руб. сдавали в аренду.

В объявлении указано, что в 2007 году на заводе провели капитальный ремонт. Предприятие работает круглосуточно и круглогодично, ежегодно производя 120 тыс. куб. м керамзитового гравия. Возраст основного оборудования более 20 лет.

Производственные объекты завода занимают около 6 тыс. кв.м., и все они находятся в собственности у продавца. Завод расположен на земельном участке площадью 2,7 га, который арендуется до 2032 года с возможностью продления.

Капитальные строения включают склад керамзита площадью, глинохранилище, цех керамзитных блоков, формовочное, сушильное и холодильное отделения. Также на территории завода находятся склад инвентаря, здание газоочистки, гараж, административно-бытовой корпус, слесарная мастерская, трансформаторная подстанция и котельная.

ООО «Кирикилинский керамзитный завод» зарегистрировано в Астрахани в январе 2007 года. Предприятие специализируется на производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов. Среднесписочная численность сотрудников 17 человек в 2024 году. С 2023 года завод возглавляет Хаям Гасанов. Учредитель — Алла Ашурова. За 2024 год завод заработал 5,9 млн руб., что на 318% больше показателя 2023 года. Оборот снизился на 33% до 20,6 млн руб. Дебиторская задолженность в размере 4,6 млн руб. и кредиторская — 12 млн руб.

Нина Шевченко