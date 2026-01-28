«Кудрявый метод» — это российский бренд средств для ухода за кудрявыми и вьющимися волосами; основан в 2024 году командой технологов-разработчиков компании GSS Cosmetics в Москве. Минималистичная линия продуктов для ухода и стайлинга с инновационными формулами. В процессе разработки каждое средство проходит тестирование не менее чем на 250 кудрявых девушках. Среди бестселлеров — шампунь, кондиционер, крем-уход, гель-стайлинг, маска-водоросли, пенка сильной фиксации. Производство находится в городе Пушкино, Московская область.

