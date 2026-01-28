В соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные detector404.ru.

Обращения по поводу неполадок в работе соцсети стали поступать в 14:45 мск. Пик жалоб (более 200) пришелся на 15:15 мск. Всего поступило 400 жалоб. В большинстве указывалось на сбой на сайте (63%), а также сбой в работе мобильного приложения (12%). В основном трудности с доступом во «ВКонтакте» испытывали пользователи Android (50%), а также Windows (23%), iOS (22,9%) и Mac OS X (3,7%).

Позднее «ВКонтакте» восстановил работу в штатном режиме.