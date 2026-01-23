SpaceX привлечет крупнейшие банки США к проведению IPO

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска привлекает инвестиционных банкиров из четырех фирм для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, в качестве банков-партнеров рассматриваются Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

По информации издания, SpaceX выйдет на биржу уже в этом году. Компании требуется приток денежных средств, чтобы реализовать новые проекты, в числе которых полет на Луну, создание колонии на Марсе и запуск в космос дата-центров для искусственного интеллекта.

В декабре 2025 года источники Bloomberg сообщали, что SpaceX в ходе IPO планирует привлечь более $30 млрд. Компания намерена оценить свою общую стоимость в $1,5 трлн.

SpaceX была основана в 2002 году, но до сих пор не размещала акции на бирже. Компания обслуживает миссии коммерческих спутниковых компаний и государственных агентств, в том числе NASA.

Влад Никифоров