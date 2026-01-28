ЦБ РФ оценил в 12 трлн рублей выведенные из-под санкционного риска активы

Банк России оценил в 12 трлн руб. стоимость активов, выведенных из-под санкционного риска с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ РФ отметили, что после блокировки средств российских инвесторов в 2022 году регулятор принял меры, чтобы высвободить замороженные активы. Среди них пресс-служба перечислила:

принудительный перевод ценных бумаг, которые учитываются в иностранном контуре;

замещение, выкуп, погашение еврооблигаций Белоруссии и Банка Развития Белоруссии;

выплата купонов и дивидендов по заблокированным иностранным бумагам за период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года;

выплата доходов по российским ценным бумагам, депозитарным распискам и еврооблигациям в обход иностранной инфраструктуры с 2022 года и другие.

В Банке России отметили, что регулятор находится под санкционными ограничениями, что не позволяет ему полноценно защищать свои интересы в зарубежных судах. ЦБ РФ также объяснил закрытый процесс по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear необходимостью защищать конфеденциальную информацию по суверенным активам регулятора.

В начале 2025 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что за 2024 год было разморожено около 570 млрд руб. из заблокированных средств российских инвесторов. По словам госпожи Набиуллиной, это коснулось 1,5 млн человек. Средства были заморожены в виде ценных бумаг и купонов. Глава регулятора отметила, что Банк России на тот момент не обсуждал «больших планов» по дальнейшей разморозке активов.