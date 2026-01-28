Неторопливая романтика Петербурга в новой коллекции POMPA

Российский бренд POMPA представил коллекцию весна-лето 2026, вдохновленную архитектурой и атмосферой Санкт-Петербурга. В основе линейки — сдержанная цветовая палитра молочно-бежевых, темно-синих и серых оттенков с акцентами зеленого и небесно-голубого. Силуэты отсылают к архитектурному коду города: в коллекцию вошли удлиненные пальто-коконы, куртки О-силуэта, морские бушлаты, а также костюмы: от классических до моделей с объемными рукавами. Отдельное внимание уделено авторским принтам с графическими интерпретациями городских фасадов, морской темы и петербургских парков. Коллекция уже доступна на сайте и в бутиках бренда.

