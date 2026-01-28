Трамп выступал за встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Фото: Charlie Neibergall / AP Дональд Трамп

«Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы»,— сказал Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

В сентябре 2025 года Владимир Путин сказал, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. Российский президент предлагал провести переговоры в Москве. Украинский президент ответил, что такое предложение означает, что российская сторона пока не готова к такой встрече.

Лусине Баласян