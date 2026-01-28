В Москве простились с Александром Олейниковым

В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве завершилась церемония прощания с режиссером и продюсером Александром Олейниковым, передает «РИА Новости».

Александр Олейников умер ночью 24 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Проститься с господином Олейниковым пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певица Лариса Долина, певец Дмитрий Маликов и другие.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт культуры при ВГИК. С 1985 года работал на телевидении, занимал должность директора по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля. В 2000-е годы был генеральным продюсером и заместителем генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ». Позднее руководил проектами на телеканале «Россия», а с марта 2006 по ноябрь 2012 года возглавлял продюсерскую службу телеканала «ТВЦ». В третьем сезоне телешоу Первого канала «Вечерний Ургант» выступал соведущим. Среди его последних работ — телесериал «Художник», где господин Олейников был создателем и одним из сценаристов.