В Москве простились с Александром Олейниковым

В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве завершилась церемония прощания с режиссером и продюсером Александром Олейниковым, передает «РИА Новости».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Александр Олейников умер ночью 24 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Проститься с господином Олейниковым пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певица Лариса Долина, певец Дмитрий Маликов и другие.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт культуры при ВГИК. С 1985 года работал на телевидении, занимал должность директора по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля. В 2000-е годы был генеральным продюсером и заместителем генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ». Позднее руководил проектами на телеканале «Россия», а с марта 2006 по ноябрь 2012 года возглавлял продюсерскую службу телеканала «ТВЦ». В третьем сезоне телешоу Первого канала «Вечерний Ургант» выступал соведущим. Среди его последних работ — телесериал «Художник», где господин Олейников был создателем и одним из сценаристов.

Фотогалерея

Каким был Александр Олейников

Главный продюсер телеканала ТВЦ Александр Олейников во время интервью в своем кабинете, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На аукционе картин художников Евгении Гапчинской и Владимира Любарова в художественном салоне «Анса», 2005 год

С гендиректором ОАО «ТВ Центр» Александром Пономаревым на приеме от ТВЦ в гостинице «Ренессанс», 2006 год

С ресторатором Михаилом Мухтасиповым на праздновании годовщины клуба Pacha, 2010 год

На церемонии вручения премии «ТЭФИ» в Лужниках, 2007 год

Слева направо: телеведущий Михаил Шац (признан Минюстом РФ иностранным агентом), телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иностранным агентом) и продюсер Александр Олейников на церемонии вручения премии «ТЭФИ» в отеле «Ренессанс», 2010 год

С ресторатором Андреем Деллосом в ресторане «Бочка», 2011 год

На открытии выставки художника Павла Каплевича (справа) «Годуноff» в галерее «Триумф», 2012 год

На праздновании 10-летнего юбилея журнала MAXIM в клубе Arena Moscow, 2012 год

С продюсером Ренатом Давлетьяровым на премьере фильма «Елки-2» в Государственном кремлевском дворце съездов, 2011 год

С гендиректором телеканала СТС Вячеславом Муруговым (справа) на премьере фильма «ДухLess» в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

С продюсером Ренатом Давлетьяровым на премьере фильма «Батальонъ» в киноцентре «Октябрь», 2015 год

С композитором Игорем Крутым (слева) и режиссером Федором Бондарчуком на церемонии вручения премии журнала HELLO!, 2013 год

На премьере фильма Валерия Тодоровского «Большой» в Большом театре. 2017 год

Слева направо: режиссер Александр Стриженов, телеведущая Екатерина Стриженова, телеведущий Леонид Якубович и продюсер Александр Олейников на премьере фильма «Вызов», 2023 год

Слева направо: продюсеры Ренат Давлетьяров, Александр Олейников и Максим Добромыслов на открытии кинофестиваля «Короче», 2025 год

На пляжной вечеринке в Калининграде в рамках кинофестиваля «Короче», 2024 год

На праздновании 12-летия ресторана «Пушкин», 2011 год

