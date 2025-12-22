Politico: глава Агентства кибербезопасности США провалил проверку на полиграфе

Глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) США Мадху Готтумуккала провалил проверку на полиграфе, организованную его подчиненными, сообщает Politico. Однако в итоге отстранены от работы оказались именно они.

Как сообщает портал, неудачная проверка на детекторе лжи случилась в конце июля. До этого, по словам бывших и действующих сотрудники агентства, он неоднократно просил предоставить ему доступ к данным одной из самых секретных разведывательных программ. Ему было отказано. CISA — гражданское ведомство, подавляющему большинству его сотрудников не нужно просматривать такие строго конфиденциальные материалы. Но господин Готтумуккала продолжал настаивать на предоставлении ему права просмотра секретных данных.

Причины провала главой CISA теста неизвестны. Собеседники Politico говорят, что тесты могу быть не пройдены из-за волнения или технической ошибки. Уже 1 августа шестеро сотрудников агентства получили уведомления о том, что в отношении них начало расследование Министерство внутренней безопасности, поскольку ведомству сообщили, что они могли ввести в заблуждение главу CISA, сказав ему, что проверка на полиграфе необходима для доступа к секретным данным.

По словам собеседников Politico, никто не заставлял главу агентства проходить тест на полиграфе и он сам настоял на проверке.

Ни господин Готтумуккала, ни CISA не ответили на запросы издания о комментарии.

Кирилл Сарханянц