В бюджет России поступили 5,5 млрд рублей турналога в 2025 году

Поступления от туристического налога в России в 2025 году превысили изначальные прогнозы. За 9 месяцев прошлого года они составили 5,5 млрд руб., что на полмиллиарда больше предварительных оценок ФНС. Об этом сообщил директор департамента проектов в туризме Минэкономики России Георгий Груша во время круглого стола в Госдуме, передает ТАСС.

Основная доля в 63% от суммы распределяется между четырьмя регионами — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Алтайский край, сообщил господин Груша. По его словам, туристический налог введен в 2,8 тыс. муниципальных образованиях. Он работает на 57-58% территории России.

Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года, регионы вводят его по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составят 1%, с последующим ростом до 3% в 2027 году. Минимальная сумма налога — 100 руб. в сутки. Выплачивать его должны организации и физлица, оказывающие услуги по временному проживанию. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин и Минэкономики планируют в 2026 году обсудить введение туристического налога при аренде жилых домов.