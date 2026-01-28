Омбудсмен обжалует отказ в ограничении родительских прав обвиняемого в убийстве

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области оспорит решение суда об отказе в ограничении родительских прав отца, обвиняемого в убийстве матери ребенка на глазах у последнего. Об этом сообщили в аппарате.

В сообщении аппарата указывается, что суд посчитал недостаточными доказательства и позицию матери погибшей, областного Агентство по делам семьи и детства и аппарата Уполномоченного.

«С решением суда не согласны, аппарат Уполномоченного будет обжаловать решение в вышестоящих инстанциях»,— сообщил омбудсмен Михаил Крупин.

По информации «Ъ-Ярославль», речь идет об убийстве сотрудницы администрации Данилова. 11 апреля 2025 года в СУ СК России по Ярославской области сообщали о возбуждении по данному факту уголовного дела. Следователи к тому моменту установили, что между бывшими супругами возник конфликт, в результате которого обвиняемый нанес многочисленные удары ножом в область живота женщине. Она скончалась в машине скорой помощи. Как сообщали «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры, причиной конфликта стал ребенок.

